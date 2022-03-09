Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,5370 liradan, avro 15,8750 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,5370 liradan, avro 15,8750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,5350 liradan alınan dolar 14,5370 liradan satılıyor. 15,8730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8750 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5340 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8540 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi