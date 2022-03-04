Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 14,1520 liradan, avro 15,6070 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,1520 liradan, avro 15,6070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,1500 liradan alınan dolar 14,1520 liradan satılıyor. 15,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,1220 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6520 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi