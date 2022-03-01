Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 13,8270 liradan, avro 15,4820 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,8270 liradan, avro 15,4820 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,8250 liradan alınan dolar 13,8270 liradan satılıyor. 15,4800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8010 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4910 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi