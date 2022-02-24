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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 13,9030 liradan, avro 15,6480 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,9030 liradan, avro 15,6480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 13,9010 liradan alınan dolar 13,9030 liradan satılıyor. 15,6460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6940 lira olmuştu.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

İstanbul, dolar, Ekonomi, Haberler

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