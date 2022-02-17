Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5860 liradan, avro 15,4250 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,5860 liradan, avro 15,4250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5840 liradan alınan dolar 13,5860 liradan satılıyor. 15,4230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4660 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi