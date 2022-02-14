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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5120 liradan, avro 15,3490 liradan haftaya başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,5120 liradan, avro 15,3490 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 13,5100 liradan alınan dolar 13,5120 liradan satılıyor. 15,3470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3490 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3290 lira olmuştu.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

İstanbul, dolar, Ekonomi, Haberler

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