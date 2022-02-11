Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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İstanbul serbest piyasada dolar 13,5190 liradan, avro 15,3970 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,5190 liradan, avro 15,3970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5170 liradan alınan dolar 13,5190 liradan satılıyor. 15,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5430 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4220 lira olmuştu.
AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi