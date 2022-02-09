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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5810 liradan, avro 15,5170 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5810 liradan, avro 15,5170 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 13,5790 liradan alınan dolar 13,5810 liradan satılıyor. 15,5150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5170 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6380 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

İstanbul, dolar, Ekonomi, Haber

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