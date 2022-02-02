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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA, Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3910 liradan, avro 15,0920 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,3910 liradan, avro 15,0920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 13,3890 liradan alınan dolar 13,3910 liradan satılıyor. 15,0900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,0920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3720 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0750 lira olmuştu.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

İstanbul, dolar, Ekonomi, Haber

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