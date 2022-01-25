Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4620 liradan, avro 15,2270 liradan haftaya başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,4620 liradan, avro 15,2270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 13,4600 liradan alınan dolar, 13,4620 liradan satılıyor. 15,2250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4680 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2120 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri