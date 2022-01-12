Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 13,7730 liradan, euro ise 15,65 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,7730 liradan, euro ise 15,65 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,7710 liradan alınan dolar 13,7730 liradan, 15,6480 liradan alınan euro ise 15,65 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,84 liradan, euro ise 15,67 liradan satılmıştı.
(İHA)
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