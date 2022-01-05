Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,3820 liradan, avro 15,1320 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 13,3820 liradan, avro 15,1320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,3800 liradan alınan dolar 13,3820 liradan satılıyor. 15,1300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0070 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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