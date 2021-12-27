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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 11,2000 liradan, avro 12,7760 liradan haftaya başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 11,2000 liradan, avro 12,7760 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 11,1980 liradan alınan dolar 11,2000 liradan satılıyor. 12,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 12,7760 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 13,1310 lira olmuştu.

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