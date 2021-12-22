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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 12,1220 liradan, avro 13,7080 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 12,1220 liradan, avro 13,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 12,1200 liradan alınan dolar 12,1220 liradan satılıyor. 13,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,7080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 14,2910 lira olmuştu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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