Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 12,1890 liradan, avro 13,7330 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 12,1890 liradan, avro 13,7330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 12,1870 liradan alınan dolar 12,1890 liradan satılıyor. 13,7310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,7330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 20,0750 lira olmuştu.
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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri