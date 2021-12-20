Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 17,16 liradan, euro ise 19,3460 liradan haftaya başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 17,16 liradan, euro ise 19,3460 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 17,1580 liradan alınan dolar 17,16 liradan, 19,3440 liradan alınan euro ise 19,3460 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,80 liradan, euro ise 18,98 liradan satılmıştı.
(İHA)
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