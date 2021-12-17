Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 15,7950 liradan, avro 17,9500 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 15,7950 liradan, avro 17,9500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 15,7930 liradan alınan dolar 15,7950 liradan satılıyor. 17,9480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,9500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 15,5770 lira, avronun satış fiyatı ise 17,6780 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet