Serbest piyasada döviz fiyatları

İSTANBUL (İHA) - Dolar 14,86 liradan, euro ise 16,7960 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 14,8580 liradan alınan dolar 14,86 liradan, 16,7940 liradan alınan euro ise 16,7960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,77 liradan, euro ise 16,62 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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