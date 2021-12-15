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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 14,4820 liradan, avro 16,3260 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 14,4820 liradan, avro 16,3260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 14,4800 liradan alınan dolar 14,4820 liradan satılıyor. 16,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,3260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,4080 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2830 lira olmuştu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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