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Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dolar 14,0550 liradan, euro ise 15,88 liradan güne başladı.

İSTANBUL (İHA) - Dolar 14,0550 liradan, euro ise 15,88 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan, 15,8780 liradan alınan euro ise 15,88 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,03 liradan, euro ise 15,84 liradan satılmıştı.

(İHA)

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