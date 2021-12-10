Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 13,7870 liradan, euro ise 15,5870 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,7870 liradan, euro ise 15,5870 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,7850 liradan alınan Dolar 13,7870 liradan, 15,5850 liradan alınan euro ise 15,5870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,80 liradan, euro ise 15,60 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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