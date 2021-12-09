Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,6660 liradan, euro ise 15,51 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,6660 liradan, euro ise 15,51 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,6640 liradan alınan Dolar 13,6660 liradan, 15,5080 liradan alınan euro ise 15,51 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,76 liradan, euro ise 15,54 liradan satılmıştı.
(İHA)
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet