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Serbest piyasada döviz fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 13,6070 liradan, euro ise 15,3970 liradan güne başladı.

İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,6070 liradan, euro ise 15,3970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,6050 liradan alınan Dolar 13,6070 liradan, 15,3950 liradan alınan euro ise 15,3970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,65 liradan, euro ise 15,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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 Altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne düşüşle başlayan dolar 13,67'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 13,67'den işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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