Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,6070 liradan, euro ise 15,3970 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,6070 liradan, euro ise 15,3970 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13,6050 liradan alınan Dolar 13,6070 liradan, 15,3950 liradan alınan euro ise 15,3970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,65 liradan, euro ise 15,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!— Haberler (@Haberler) December 7, 2021
Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı?
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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