Serbest piyasada döviz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada döviz fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 13,7300 liradan, euro ise 15,5160 liradan güne başladı.

İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,7300 liradan, euro ise 15,5160 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 13,7280 liradan alınan Dolar, 13,7300 liradan, 15,5140 liradan alınan euro ise 15,5160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,78 liradan, euro ise 15,57 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?

Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?

 Altının gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan dolar, 13,73'ten işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 13,73'ten işlem görüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title