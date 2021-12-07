Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 13,7300 liradan, euro ise 15,5160 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,7300 liradan, euro ise 15,5160 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 13,7280 liradan alınan Dolar, 13,7300 liradan, 15,5140 liradan alınan euro ise 15,5160 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,78 liradan, euro ise 15,57 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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