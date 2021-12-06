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Serbest piyasada döviz fiyatları

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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 13,7250 liradan, euro ise 15,5040 liradan haftaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - Dolar 13,7250 liradan, euro ise 15,5040 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,7230 liradan alınan Dolar 13,7250 liradan, 15,5020 liradan alınan euro ise 15,5040 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,79 liradan, euro ise 15,56 liradan satılmıştı.

(İHA)

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