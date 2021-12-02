Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,4740 liradan, avro 15,2650 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 13,4740 liradan, avro 15,2650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,4720 liradan alınan dolar 13,4740 liradan satılıyor. 15,2630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,2970 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0850 lira olmuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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