Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, avro 15,3720 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 13,5320 liradan, avro 15,3720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar 13,5320 liradan satılıyor. 15,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,3720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 14,8920 lira olmuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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