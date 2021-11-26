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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 12,1810 liradan, avro 13,6800 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 12,1810 liradan, avro 13,6800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 12,1790 liradan alınan dolar 12,1810 liradan satılıyor. 13,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,6800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,9690 lira, avronun satış fiyatı ise 13,4250 lira olmuştu.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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