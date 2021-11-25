Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 11,9560 liradan, euro ise 13,42 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 11,9560 liradan, euro ise 13,42 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 11,9540 liradan alınan Dolar 11,9560 liradan, 13,4180 liradan alınan euro ise 13,42 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,03 liradan, euro ise 13,46 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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