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Serbest piyasada döviz fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 11,9560 liradan, euro ise 13,42 liradan güne başladı.

İSTANBUL (İHA) - Dolar 11,9560 liradan, euro ise 13,42 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 11,9540 liradan alınan Dolar 11,9560 liradan, 13,4180 liradan alınan euro ise 13,42 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,03 liradan, euro ise 13,46 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Dolardaki tarihi rekor sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşük faiz politikasında kararlılık mesajı

Dolardaki tarihi rekor sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşük faiz politikasında kararlılık mesajı

 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

 Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir

Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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