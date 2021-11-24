Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,1540 liradan, avro 14,7870 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 13,1540 liradan, avro 14,7870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,1520 liradan alınan dolar 13,1540 liradan satılıyor. 14,7850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 14,7870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 13,9240 lira olmuştu.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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