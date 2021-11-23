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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 11,4230 liradan, avro 12,8340 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 11,4230 liradan, avro 12,8340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 11,4210 liradan alınan dolar 11,4230 liradan satılıyor. 12,8320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 12,8340 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,2730 lira, avronun satış fiyatı ise 12,6700 lira olmuştu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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