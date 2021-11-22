Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 11,0600 liradan, avro 12,4810 liradan haftaya başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 11,0600 liradan, avro 12,4810 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 11,0580 liradan alınan dolar 11,0600 liradan satılıyor. 12,4790 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 12,4810 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 12,5840 lira olmuştu.
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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