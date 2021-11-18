Serbest piyasada döviz fiyatları

İSTANBUL (İHA) - Dolar 10,8370 liradan, euro ise 12,2750 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 10,8350 liradan alınan Dolar 10,8370 liradan, 12,2730 liradan alınan euro ise 12,2750 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 10,57 liradan, euro ise 11,96 liradan satılmıştı.

(İHA)

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?