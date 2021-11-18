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Serbest piyasada döviz fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 10,8370 liradan, euro ise 12,2750 liradan güne başladı.

İSTANBUL (İHA) - Dolar 10,8370 liradan, euro ise 12,2750 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 10,8350 liradan alınan Dolar 10,8370 liradan, 12,2730 liradan alınan euro ise 12,2750 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 10,57 liradan, euro ise 11,96 liradan satılmıştı.

(İHA)

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