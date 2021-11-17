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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 10,4270 liradan, avro 11,7820 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 10,4270 liradan, avro 11,7820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 10,4250 liradan alınan dolar 10,4270 liradan satılıyor. 11,7800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,7820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,2650 lira, avronun satış fiyatı ise 11,6390 lira olmuştu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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