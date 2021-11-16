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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 10,0880 liradan, avro 11,4840 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 10,0880 liradan, avro 11,4840 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 10,0860 liradan alınan dolar 10,0880 liradan satılıyor. 11,4820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,4840 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,0390 lira, avronun satış fiyatı ise 11,4780 lira olmuştu.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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