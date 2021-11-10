Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 9,7420 liradan, avro 11,2720 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,7420 liradan, avro 11,2720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,7400 liradan alınan dolar, 9,7420 liradan satılıyor. 11,2700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,2720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 11,2630 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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