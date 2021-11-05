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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 9,7160 liradan, avro 11,2300 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,7160 liradan, avro 11,2300 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,7140 liradan alınan dolar, 9,7160 liradan satılıyor. 11,2280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,2300 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,7210 lira, avronun satış fiyatı ise 11,2430 lira olmuştu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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