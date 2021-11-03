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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 9,6070 liradan, avro 11,1350 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,6070 liradan, avro 11,1350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,6050 liradan alınan dolar, 9,6070 liradan satılıyor. 11,1330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,1350 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5940 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1160 lira olmuştu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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