Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 8,9090 liradan, avro 10,3500 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 8,9090 liradan, avro 10,3500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,9070 liradan alınan dolar, 8,9090 liradan satılıyor. 10,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3190 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri