Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7720 liradan, avro 10,3090 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 8,7720 liradan, avro 10,3090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,7700 liradan alınan dolar, 8,7720 liradan satılıyor. 10,3070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3090 lira olarak belirlendi.
Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,7400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2820 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri