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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4380 liradan, avro 9,9610 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada Dolar 8,4380 liradan, avro 9,9610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,4360 liradan alınan dolar, 8,4380 liradan satılıyor. 9,9590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9610 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9680 lira olmuştu.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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Haber: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler Ekonomi
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