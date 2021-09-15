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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4400 liradan, avro 9,9770 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada Dolar 8,4400 liradan, avro 9,9770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan satılıyor. 9,9750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9880 lira olmuştu.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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