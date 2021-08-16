Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5220 liradan, avro 10,0060 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5220 liradan, avro 10,0060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,5200 liradan alınan dolar, 8,5220 liradan satılıyor. 10,0040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0060 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0600 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan