Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6320 liradan, avro 10,1660 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6320 liradan, avro 10,1660 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,6300 liradan alınan dolar, 8,6320 liradan satılıyor. 10,1640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1660 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1610 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Reçber Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 09:04:22. #1.14#

title