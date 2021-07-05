Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6830 liradan, avro 10,3020 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6830 liradan, avro 10,3020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,6810 liradan alınan dolar, 8,6830 liradan satılıyor. 10,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3020 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2930 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan