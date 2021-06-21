Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7700 liradan, avro 10,4150 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7700 liradan, avro 10,4150 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,7680 liradan alınan dolar, 8,7700 liradan satılıyor. 10,4130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4150 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3800 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk