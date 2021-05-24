Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4120 liradan, avro 10,2600 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4120 liradan, avro 10,2600 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,4100 liradan alınan dolar, 8,4120 liradan satılıyor. 10,2580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2600 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3850 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2110 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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