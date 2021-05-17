Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3830 liradan, avro 10,1710 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3830 liradan, avro 10,1710 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,3820 liradan alınan dolar, 8,3830 liradan satılıyor. 10,1700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1710 lira olarak belirlendi.
Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3420 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1130 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk