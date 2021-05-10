Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2580 liradan, avro 10,0420 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2580 liradan, avro 10,0420 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,2560 liradan alınan dolar, 8,2580 liradan satılıyor. 10,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0420 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2350 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0070 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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