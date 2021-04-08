Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 8,1680 liradan, avro 9,7170 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,1680 liradan, avro 9,7170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,1660 liradan alınan dolar, 8,1680 liradan satılıyor. 9,7150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1720 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7320 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk